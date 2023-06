Frauenanteil liegt bei 20 Prozent

Der Frauenanteil in den Gremien steige indes stetig, wenn auch nur langsam. Konkret habe dieser in den letzten drei Jahren um 3,4 Prozent zugenommen. Insgesamt seien heute etwa 20 Prozent aller VR-Mitglieder von KMU in der Schweiz Frauen. In Kleinstunternehmen sei der Anteil mit 28 Prozent derweil deutlich höher als in Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden (15%).