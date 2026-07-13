Dies zeigen die neusten Daten des Jobradars des Personalunternehmens X28, die am Montag veröffentlicht wurden. Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister während der Erhebungsperiode demnach im Schnitt 245'579 Stellen ausgeschrieben. Das Unternehmen analysierte während vier Wochen die Stelleninserate von Arbeitgebern, Personaldienstleistern und Jobbörsen.