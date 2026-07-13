Dies zeigen die neusten Daten des Jobradars des Personalunternehmens X28, die am Montag veröffentlicht wurden. Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister während der Erhebungsperiode demnach im Schnitt 245'579 Stellen ausgeschrieben. Das Unternehmen analysierte während vier Wochen die Stelleninserate von Arbeitgebern, Personaldienstleistern und Jobbörsen.
Mit 16'026 Stellen lag das Gesundheitswesen dabei erneut an der Spitze. Im Baugewerbe waren es im Schnitt 12'852 Stellen, die neu besetzt werden sollen. Im Detailhandel waren 9378 Stellen ausgeschrieben.
Regional fand sich das grösste Stellenangebot im Kanton Zürich (50'188), gefolgt von Bern (29'267) und dem Aargau (22'842).
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(AWP)