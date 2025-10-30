Microsoft bleibt dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs. Der Umsatz könnte aber noch höher sein - nach wie vor reicht die Kapazität bei den Datenzentren nicht aus, um die komplette Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen zu befriedigen. Dies sagte Finanzchefin Amy Hood bei der Telefonkonferenz nach der Vorlage der Zahlen am Mittwochabend.