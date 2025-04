Dagegen konnte der Hersteller mit knapp 2,4 Milliarden Euro unerwartet hohe Aufträge an Land ziehen. Ein Jahr zuvor hatte der Auftragseingang damaligen Angaben zufolge noch bei 2,1 Milliarden Euro gelegen. Im ersten Quartal 2025 habe der Konzern in seinem Bahn-Geschäft vor allem von einer starken Entwicklung insbesondere in Asien und Nordamerika profitiert, hiess es in der aktuellen Mitteilung weiter. Das Geschäft mit Lkw-Bremsen sei vor allem in Europa sehr stark gewesen.