Die am Freitagabend mitgeteilte Transaktion kam am Aktienmarkt zum Wochenstart gut an. Die Aktie von Knorr-Bremse stieg am Montagmorgen um mehr als viereinhalb Prozent und gehörte zu den Spitzenreitern im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Damit setzte sie ihren guten Lauf aus der jüngsten Zeit fort. So hat das Papier in den vergangenen drei Monaten um mehr als ein Viertel zugelegt.