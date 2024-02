Ein Auftragsbestand auf Rekordniveau und erfolgreiche Kostensenkungen stimmen den Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse optimistisch für 2024. Für das laufende Jahr dürfte der Umsatz ohne den jüngst verkauften Zulieferer Kiepe Electric zwischen 7,7 und 8,0 Milliarden Euro liegen, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstag in München mit. Davon will der Vorstand um Konzernchef Marc Llistosella 11,5 bis 12,5 Prozent als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) behalten. Der freie Mittelzufluss soll sich auf 550 bis 650 Millionen Euro belaufen und damit im Bestfall höher ausfallen als noch 2023.

22.02.2024 07:28