Das herausfordernde Umfeld am Lkw-Markt bleibe voraussichtlich auch 2025 bestehen, gab der Konzern einen ersten Einblick in seine Planungen. Die Nachfrage dürfte sich in etwa auf dem Niveau von diesem Jahr bewegen. Der Umsatz werde in der Sparte wenn, dann nur leicht wachsen, ebenso die operative Marge. Im Schienenfahrzeuggeschäft sieht Knorr-Bremse im kommenden Jahr ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die operative Marge sollte sogar deutlich anziehen.