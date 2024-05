Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse ist dank seines hohen Auftragsbestands mit mehr Geschäft ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz zog im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro an, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Das Plus ging auf die Geschäfte mit Zügen zurück, im Nutzfahrzeuggeschäft gab es hingegen ein Minus zu verzeichnen. Preiserhöhungen und Kostensenkungen sorgten für ein deutliches Plus bei der Profitabilität. Die Aktie zog an.