Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse ist dank seines hohen Auftragsbestands mit mehr Geschäft ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz zog im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 24 Prozent auf 238 Millionen Euro. Die entsprechende Marge kletterte um 2,1 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger guten Zahlen gerechnet. Unter dem Strich steigerte das Unternehmen den Gewinn um ein Fünftel auf 159,1 Millionen Euro. Konzernchef Marc Llistosella bestätigte die Jahresprognosen./men/ngu