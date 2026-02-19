Der Umsatz des Bremsenherstellers soll im laufenden Jahr auf 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in der oberen Hälfte der Spanne. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management 2026 bei rund 14 Prozent. Der freie Barmittelfluss soll zwischen 750 und 850 Millionen Euro liegen.