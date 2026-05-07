Die Zahlen seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, kommentierte Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan den Quartalsbericht. Zwar habe Knorr-Bremse beim Umsatz die durchschnittlichen Prognosen der Fachleute verfehlt, dies aber mit unerwartet guten Margen ausgeglichen. Diese seien zudem auch besser ausgefallen, als vom Management noch im Februar noch angenommen. Mit Hinblick auf die Jahresziele wertete er dies insofern positiv, da der Konzern sonst in den nächsten Quartalen noch einen grösseren Sprung in der Profitabilität hätte hinlegen müssen. Auch vom Auftragseingang - obwohl rückläufig - zeigte sich Gupta positiv überrascht.