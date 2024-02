Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse hat den Düsseldorfer Zulieferer Kiepe Electric an die Berliner Investmentfirma Heramba verkauft. Knorr-Bremse-Bahnvorstand Nicolas Lange sagte am Dienstag in München: «Mit ihrem Fokus auf elektrische Fahrzeugausrüstung hat sich Kiepe Electric als leistungsfähige und dynamische Unternehmenseinheit erwiesen. Insgesamt liessen sich jedoch nur geringe Synergien zwischen Kiepe Electric und der Division erzielen, weswegen wir die Entscheidung getroffen haben, uns von Kiepe Electric zu trennen.»

06.02.2024 16:39