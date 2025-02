Der Lkw- und Bahntechnikhersteller Knorr-Bremse strebt für 2025 weiteres Wachstum an. Das Unternehmen sei gut in das neue Jahr gestartet, sagte Konzernchef Marc Llistosella am Donnerstag auf der Jahrespressekonferenz. Dabei kann das Unternehmen auf ein volles Auftragsbuch bauen, das 2024 mit knapp 7,2 Milliarden Euro einen Rekordstand erreichte. Vor allem in der Bahntechnik brummte das Neugeschäft. Schwieriger zeigt sich dagegen das Nutzfahrzeuggeschäft, in dem die Nachfrage zurückging.