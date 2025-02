Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse strebt für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum an. So soll der Umsatz auf 8,1 bis 8,4 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München bei der Vorlage der Zahlen für 2024 mit. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht das Management 2025 bei 12,5 bis 13,5 Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr lagen die Erlöse mit fast 7,9 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Rückgänge im Nutzfahrzeuggeschäft konnten durch Wachstum in der Bahnsparte ausgeglichen werden.