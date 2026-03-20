Der Konsumgüterkonzern Unilever kommt bei seinen Bemühungen um die Trennung vom Lebensmittelgeschäft voran. Der Konzern sei derzeit in Gesprächen mit dem US-Gewürzhersteller McCormick & Co zum Verkauf der Sparte und habe ein Angebot erhalten, bestätigte Unilever am Freitag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein Abschluss sei ungewiss.