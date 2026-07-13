In der Koalition der Willigen haben sich über 35 Länder zusammengeschlossen. Anfang des Jahres verständigte sich die Koalition in einer Pariser Erklärung darauf, der Ukraine rechtlich verbindlich zuzusichern, sie im Fall eines erneuten russischen Angriffs nicht allein zu lassen. Ausserdem steckte die Koalition den Rahmen einer multinationalen Truppe ab, die als Abschreckung dienen und in Friedenszeiten die ukrainischen Streitkräfte unterstützen soll - etwa bei der Ausbildung junger Soldaten oder der Sicherung des Luftraums und der Seegebiete.