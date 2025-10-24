Kanzler Merz liess sich von Aussenminister Wadephul vertreten

Bei der Sitzung habe man sich auf einen klaren Plan geeinigt, um die Ukraine durch einen erwarteten schweren Winter zu bringen, erläuterte Starmer. Dazu gehöre unter anderem, russisches Öl und Gas von den globalen Märkten zu verbannen, mehr Waffen mit grosser Reichweite bereitzustellen und den Weg für die Nutzung russischer Vermögenswerte zur Verteidigung der Ukraine freizumachen. Gemeinsam mit den USA müsse man «mehr denn je» den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, sagte der britische Premier nach dem Treffen im britischen Aussenministerium. Nur so könne man Putin umstimmen und ihn zurück an den Verhandlungstisch bringen.