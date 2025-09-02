Die wirtschaftliche Lage in Österreich ist schwierig. Zuletzt erlebte das Land eine Rezession. Zugleich ist die Inflation deutlich höher als im EU-Durchschnitt. Nach vorläufigen Daten der Statistik Austria lag die Teuerung im August bei 4,1 Prozent und damit über der Teuerungsrate von 2,1 Prozent in der Eurozone. Das sei «viel zu viel», sagte Kanzler Christian Stocker (ÖVP). Das Massnahmenpaket soll am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden./mrd/DP/jha