Das Barometer des ETH-Konjunkturforschungsinstituts KOF sank im Berichtsmonat im Vergleich zum nach oben revidierten Wert vom Januar um 0,9 Punkte auf 101,6 Punkte. Dank des Anstiegs in den zurückliegenden Monaten habe es sich aber in einem überdurchschnittlichen Bereich festgesetzt, teilte die KOF am Donnerstag mit.