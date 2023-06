Stabiler Franken-Euro-Wechselkurs erwartet

Was den Kassazins einer 10-jährigen Bundesobligation anbelangt, so haben die Umfrageteilnehmenden ihre Erwartungen nach unten korrigiert. Die Erwartungswerte liegen neu bei 1,28 Prozent in drei Monaten und bei 1,38 Prozent in 12 Monaten (bisher 1,69% bzw. 1,82%).