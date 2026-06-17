Konsum schwächelt

Der hohe Ölpreis dämpft laut dem KOF Institut aktuell die Konsumbereitschaft und damit eine zuletzt verlässliche Stütze der Konjunktur. Indikatoren für das laufende Quartal deuteten zwar auf eine verhaltene Erholung hin, doch dürfte der private Konsum laut den Auguren durch anhaltenden Inflationsdruck, eine höhere Sparneigung sowie die schwache Lage am Arbeitsmarkt gedämpft bleiben. Konkret sagt das Institut für 2026 eine Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent voraus. Und 2027 werde sie auf hohem Niveau bleiben.