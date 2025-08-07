Die Geschäftslage der Schweizer Unternehmen hat sich im Juli laut der Konjunkturumfrage der ETH-Forschungsstelle KOF zum dritten Mal in Folge leicht verbessert. Die Lage wurde damit etwas positiver eingeschätzt als noch Anfang Jahr oder im Juli 2024. Der Zollhammer von 39 Prozent auf Schweizer Exporte in die USA ist in den Ergebnissen allerdings noch nicht enthalten.