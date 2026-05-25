Sturm rechnet in der Schweiz im laufenden Jahr mit einem Anstieg der Teuerung auf etwa zwei Prozent. Das liege immer noch im Zielband der SNB von null bis zwei Prozent. Und von einer Lohn-Preis-Spirale sei die Schweiz noch weit entfernt. «Das heisst, die Nationalbank kann an ihrer bisherigen Geldpolitik festhalten. Zumal der Franken stark bleiben wird, wodurch die importierte Inflation etwas gedämpft wird.»