Delle bei Warenexporten

Nach dem starken Anstieg in den letzten zwei Jahren würden die Exporte eine Delle erleben, sagte KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm vor den Medien in Zürich. Das liege vor allem an der Pharmaindustrie, die während der Pandemie vom Boom mit Coronaimpfstoffen und Coronatests profitiert habe. Auch das verarbeitende Gewerbe befinde sich derzeit in einer Schwächephase angesichts der Lage auf den internationalen Märkten.