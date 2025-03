Arbeitsmarkt und Inflation

Relativ zuversichtlich zeigen sich die KOF-Ökonomen bezüglich Arbeitsmarkt - zumindest wenn die oben genannten Risiken nicht in vollem Umfang eintreten. Die Beschäftigung und die Zahl der Erwerbstätigen dürften in den nächsten Jahren im Gleichschritt mit dem BIP-Wachstum zunehmen, prognostiziert die KOF. Und auch die Arbeitslosenquote werde nur noch langsam ansteigen und bald ihren Zenit bei 3 Prozent erreichen. Zudem rechnet die KOF mit steigenden Reallöhnen in Höhe von 0,9 Prozent in diesem und 0,6 Prozent im nächsten Jahr.