Den vergangenen Winter 2025/26 beurteilt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich als sehr stark. Nach einem rekordhohen Saisonstart im November und Dezember schwächte sich die Dynamik gegen Ende jedoch spürbar ab. Der März fiel wegen schlechterer Schneeverhältnisse, aber auch wegen erster Auswirkungen des Iran-Kriegs deutlich schwächer aus.