Nach der Kollision zweier britischer Kriegsschiffe bei einem Hafenmanöver in Bahrain hat Verteidigungsminister Grant Shapps die Besatzung gegen Kritik verteidigt. Ein Journalist fragte ihn am Sonntagmorgen beim Fernsehsender Sky News, ob es nicht peinlich sei, dass die Briten nun nur noch ein Minenjagdboot in der Gegend hätten statt drei? Wie im Luftverkehr oder in anderen Lebensbereichen passierten manchmal Unfälle und Vorfälle, antwortete Shapps. «Eine umfassende Untersuchung ist im Gange.»

21.01.2024 16:49