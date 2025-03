Zwei Wochen nach einer Schiffskollision vor der britischen Nordseeküste soll eines der Schiffe nach Schottland gebracht werden. Die Bergung des Frachters «Solong» sei so weit vorangeschritten, dass er in den Hafen von Aberdeen verlegt werden könne, teilte die Küstenwache mit. Das Schiff solle dort im Laufe der Woche ankommen. Die Bergung des anderen beteiligten Schiffes - eines Tankers - dauere an.