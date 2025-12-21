Das US-Militär hat in den vergangenen Monaten in der Karibik und im Pazifik immer wieder Schnellboote angegriffen, die Drogen geladen haben sollen. Über 80 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Regierung in Washington stufte Kolumbien zudem als Land ein, das seine internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen illegale Drogen nicht erfüllt. Gegen Kolumbiens Präsidenten Petro verhängten die USA Sanktionen, weil er nicht entschlossen genug gegen den Drogenhandel vorgehe.