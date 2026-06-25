Mit dem Sieg von «El Tigre» (Der Tiger) - wie sich la Espriella öffentlichkeitswirksam nennt - setzt sich ein Rechtsruck fort, der in mehreren Ländern Lateinamerikas zu beobachten ist. Der Anwalt der konservativen Opposition soll am 7. August den linken Amtsinhaber Gustavo Petro als Präsident ablösen./ppz/aso/DP/zb