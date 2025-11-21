Koalitionen der Willigen als Alternative?

Die niederländische Klimaministerin und Vize-Ministerpräsidentin Sophie Hermans betonte, der Tagungsort, ein wichtiger Hafen für Kohleexporte, sende ein Signal, ebenso die Tatsache, dass Kolumbien ein wichtiges Kohleförderland sei. «Länder, die von fossilen Brennstoffen abhängig sind, wollen ihre Abhängigkeit von Öl-, Gas- und Kohleförderung beenden. Aber um das auf gerechte Weise zu machen, bedarf es nie dagewesener internationaler Zusammenarbeit, damit niemand zurückgelassen wird.»