Die kolumbianische Regierung hatte die Koka-Vernichtung aus der Luft 2015 eingestellt, später untersagte das Verfassungsgericht das Vorgehen wegen Umwelt- und Gesundheitsbedenken. Allerdings stellte sich die Vernichtung der Koka-Felder per Hand als wesentlich ineffektiver heraus. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anbaufläche in Kolumbien fast verdoppelt. Heute erlaubt die Justiz das Besprühen der Koka-Plantagen mit Unkrautvernichtungsmitteln innerhalb von engen Grenzen wieder.