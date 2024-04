Der rechtskonservative Politiker, der in dem südamerikanischen Land Präsident zwischen 2002 und 2010 war, sagte am Mittwoch in einer Videobotschaft, er habe nie versucht, Zeugenaussagen zu verändern oder Zeugen zum Schweigen zu bringen. «Dieser Prozess wird aufgrund politischer Vermutungen, aus politischer Rache und ohne Beweise geführt.» Ein Gerichtstermin wurde bisher nicht mitgeteilt. Während des Verfahrens werde er in Freiheit bleiben, da die Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf einen Haftbefehl stellen werde, berichtete die kolumbianische Zeitung «El Tiempo».