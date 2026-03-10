Zudem kommt es im Verwaltungsrat zu einer Veränderung: David Dean wird aufgrund der Amtszeitbeschränkung nach zwölf Jahren im Gremium an der Generalversammlung 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat verzichtet laut Mitteilung darauf, ein neues Mitglied vorzuschlagen. Stattdessen werden die sechs verbleibenden bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl vorgeschlagen.