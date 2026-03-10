Der bisherig Finanzchef Christian Mäder wird das Unternehmen wie im Januar 2026 angekündigt per Ende Juni verlassen. Die Suche nach einer Nachfolge laufe, teilte Komax am Dienstag mit.
Weibel arbeitet seit 2018 für die Gruppe und ist seit 2020 Head Group Controlling. Zuvor war er als Group Controller und Treasurer bei der Belimed Group tätig sowie als Buchhalter in Beratungs- und Treuhandunternehmen.
Zudem kommt es im Verwaltungsrat zu einer Veränderung: David Dean wird aufgrund der Amtszeitbeschränkung nach zwölf Jahren im Gremium an der Generalversammlung 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der Verwaltungsrat verzichtet laut Mitteilung darauf, ein neues Mitglied vorzuschlagen. Stattdessen werden die sechs verbleibenden bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl vorgeschlagen.
sc/rw
(AWP)