Die Beteiligung ziele darauf ab, das Angebot im Bereich der intelligenten Fabriklösungen zu erweitern, teilte Komax am Mittwoch mit. Nach der Übernahme der Mehrheit an Hosver Anfang 2024 sei dies ein weiterer Schritt bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie in China. Finanzielle Details zur Transaktion werden in der Meldung nicht genannt.