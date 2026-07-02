«Initiative von Bauern für Bauern»

Das heutige System sei «teuer, ineffizient und ökologisch höchst schädlich», hielt ETH-Agraringenieurin Regula Züger fest. Landwirtinnen und Bauern sollten nicht weniger Subventionen erhalten, das Geld aber am richtigen Ort einsetzen. «Wir wollen keine Landwirtschaft für Veganer», entgegnete sie der Kritik der Gegnerschaft. Das Ackerland müsse aber konsequent für die Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln genutzt werden.