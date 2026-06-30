Das Komitee kritisiert den Parlamentsentscheid daher auch als Angriff auf demokratische Entscheide und den Föderalismus. Denn mit der Gesetzesanpassung würden Volksentscheide in Kantonen und Städten ignoriert. Die beteiligten Gewerkschaften, darunter auch Travail Suisse und der Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) können beim Referendum unter anderem auch auf die Unterstützung der SP und der Grünen zählen.