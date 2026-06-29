Dennoch spielten die beiden Anliegen in der Abstimmung eine wichtige Rolle. Mit der das Klima schonenden Kernkraft könne eher auf schädliche Gaskraftwerke verzichtet werden. Und mit der Planung neuer Kernkraftwerke übernehme der Bund das Zepter für eine sichere Stromversorgung im Winter, wenn der Strombedarf steige.