Aktien Europa: Erleichterung nach US-Wahlsieg Bidens

Europas wichtigste Aktienmärkte sind nach dem Wahlsieg des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden mit deutlichen Kursaufschlägen in die neue Woche gestartet. Möglichen rechtlichen Schritten der Trump-Regierung gegen das Wahlergebnis räumen Experten bislang keine Chancen ein. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 1,75 Prozent höher bei 3260,17 Punkten, nachdem er in der Vorwoche ein sattes Plus von mehr als acht Prozent verbucht hatte. Der französische Cac 40 stieg am Montag zuletzt um 1,61 Prozent auf 5040,92 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 1,34 Prozent auf 5989,15 Zähler.