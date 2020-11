Aktien Europa: Zum Wochenschluss wieder moderate Gewinne

Die europäischen Börsen haben sich am Freitag etwas von ihren Vortagesverlusten erholt. Die Kursbewegungen hielten sich insgesamt in engen Grenzen, wobei der grundlegende Aufwärtstrend an den Aktienmärkten weiter intakt ist. Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus Axi, schrieb zur aktuellen Lage: "Trotz des Optimismus in Bezug auf mögliche Covid-19-Impfstoffe, der die Börsenrally vorerst am Leben erhält, ziehen es die meisten Anleger vor, im Moment an der Seitenlinie zu verharren."