Aktien New York: Anleger gehen in Wartestellung vor Notenbanken

Die Anleger an der Wall Street sind am Dienstag nach zuletzt gutem Lauf erst einmal in Deckung geblieben. Vor den wichtigen Zinsentscheiden, die in den kommenden Tagen für die Börsen als richtungsweisend gelten, gab der Dow Jones Industrial zwei Stunden vor Schluss leicht um 0,14 Prozent auf 26 798,55 Punkte nach. Zuletzt hatte es für ihn vier Tage in Folge mit teils klaren Kursgewinnen gegeben, die ihn erstmals seit Anfang August wieder der 27 000-Punkte-Marke näher brachten.