Aktien New York: Anleger warten auf Notenbank-Konferenz

Vor der Notenbankkonferenz von Jackson Hole halten sich die Kursbewegungen an der Wall Street am Donnerstag weiter in Grenzen. Unter den bedeutenden Indizes blieben grössere Kursbewegungen zunächst aus: Der Dow Jones Industrial schlug sich nach einer halben Stunde mit einem Anstieg um 0,11 Prozent auf 35 444,34 Punkte am besten. Er ist damit knapp 200 Punkte von seinem bisherigen Rekord entfert.