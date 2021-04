Aktien New York Ausblick: Anleger verdauen Steuererhöhungspläne

Nach den Vortagesverlusten zeichnet sich am New Yorker Aktienmarkt vor dem Wochenende eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial gut eineinhalb Stunden vor der Startglocke mit plus 0,02 Prozent kaum verändert auf 33 824 Punkten. Von US-Präsident Joe Biden geplante Steuererhöhungen für wohlhabende Amerikaner hatten am Vortag für Verluste gesorgt.