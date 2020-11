Aktien New York Ausblick: Anleger zurückhaltend nach Sprung über 30 000 Punkte

Der fulminanten November-Rally an der Wall Street droht zur Wochenmitte etwas der Dampf auszugehen. Am Mittwoch im frühen Handel dürfte der US-Leitindex Dow mit der 30 000er Marke ringen, über die er am Vortag erstmals in seiner Geschichte gestiegen war. Der Broker IG taxierte den Dow gut eine Stunde vor der Startglocke 0,15 Prozent niedriger auf eben diese 30 000 Zähler.