Aktien New York Ausblick: Dow besser als Nasdaq erwartet - Anleger schichten um

An den US-Börsen zeichnet sich am Montag ein uneinheitlicher Handelsauftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine halbe Stunde vor dem Start 0,67 im Plus auf 34 810 Punkte, den Nasdaq 100 hingegen 0,08 Prozent tiefer auf 15 700 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich der Leitindex mit einem knappen Kursverlust deutlich besser gehalten als der schwache technologielastige Auswahlindex.