Aktien New York Ausblick: Dow bleibt dicht an der 36000-Punkte-Marke

An der Wall Street könnte sich der Rekordlauf am Dienstag fortsetzen. Weitere starke Quartalsberichte grosser Konzerne dürften die zuversichtliche Stimmung unter den Anlegern stützen. Zugleich aber rückt die Sitzung der US-Notenbank (Fed) stärker in den Blick und dürfte für Zurückhaltung sorgen. Die Ergebnisse werden allerdings erst am Mittwoch bekannt gegeben.