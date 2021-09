Aktien New York Ausblick: Dow dank Inflationsdaten freundlich erwartet

Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag zur Eröffnung moderate Gewinne verzeichnen. Positive Impulse liefern aktuelle US-Inflationsdaten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsauftakt rund 0,4 Prozent höher bei 35 001 Punkten. Am Montag hatte sich der US-Leitindex mit einem Plus von rund 0,8 Prozent von einer verlustträchtigen Vorwoche etwas erholt. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 zeichnet sich am Dienstag ein ähnlich freundlicher Handelsstart ab.