Aktien New York Ausblick: Dow droht wieder Rutsch unter 30 000 Punkte

Der Dow Jones Industrial könnte am Dienstag wieder unter die Marke von 30 000 Punkten rutschen. Sorgen über die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und Lockdown-Massnahmen in den Vereinigten Staaten drängten die bald erwarteten, ersten Impfungen sowie die Hoffnungen auf ein weiteres Konjunkturpaket in den Hintergrund.