Aktien New York Ausblick: Dow Jones klar im Plus erwartet

An der Wall Street können die Anleger am Montag auf Kursgewinne hoffen. Ähnlich wie an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten sorgten die Beruhigung an den Anleihemärkten und Fortschritte auf dem Weg zu einem Billionen schweren US-Konjunkturhilfsprogramm für Erleichterung.