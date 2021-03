Aktien New York Ausblick: Dow leicht im Plus erwartet - Erholung bei Tech-Werten

Die US-Aktienmärkte dürften mit Gewinnen in den Handel am Dienstag starten. Dabei deutet sich für die Standardwerte an der Wall Street ein leichtes Plus an, während die am Vortag deutlich abgesackten Technologiewerte merklich zulegen sollten. Positive Vorgaben kommen von den europäischen Börsen und einem nachgebenden US-Dollar.